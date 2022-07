La thématique du western a toujours inspiré le jeu vidéo, et c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Comment est-on passé de Wild Gunman et Outlaw à Red Dead Redemption 2 ? Eh bien, ce sera tout l'objet de mon dossier publié sur gameforever !L'article complet (avec toutes les images) est d'ailleurs à lire sur gameforever.fr :=> https://www.gameforever.fr/western.php qui remonte le temps jusqu'aux premiers jeux, et s'arrête au début des années 2000.Faisons le tour de tout ce que peut évoquer le western : les cowboys et les indiens, les grands espaces, les jeux de saloon ou les rodéos… Et là, vous vous souvenez qu'étant enfant, vous rêviez d'être cowboy ! Allez, avouez, ce n'est pas la peine de cacher votre saloon Playmobil ou vos Lucky Luke !Le western propose aussi des thématiques fortes, dépeignant un monde dur et sans concession. Shérif héroïque seul contre tous les brigands, recherchés plutôt morts que vifs ; règlements de compte ou autres duels… Autant d'aventures que peut vous faire vivre un jeu vidéo !, véhiculée notamment par les très nombreux films hollywoodiens.Le premier jeu du genre est Wild Gunman de Nintendo, sorti dans les salles de jeux nippones en 1974. Se présentant comme des séquences de petits films interactifs (différents selon que vous gagnez ou non), le jeu vous oppose à toute une série de brigands à la gâchette rapide. Ai-je besoin de le préciser, il faudra dégainer votre six-coups plus rapidement que vos adversaires, et ne pas les rater.Wild Gunman allait inspirer plus tard un autre jeu bien connu des habitués des vieilles salles d'arcade, Mad Dog McCree (1992), dont le principe est sensiblement le même, mais mis à jour., sorti en arcade en 1975 et adapté par la suite sur Atari 2600, se présente également comme un jeu de duel au pistolet, dans un style graphique plus proche d'un Pong cette fois.Toujours dans le thème du gentil héros contre les méchants brigands, Sheriff de Nintendo (1979), vous propose d'incarner… un shérif, devant secourir sa bien-aimée enlevée par des brigands, thème ô combien classique et efficace ! Jeu sympathique, Sheriff se présente graphiquement comme un Space Invaders du Far West, et il faut juste un peu d'imagination pour voir le shérif seul au milieu de la ville attendant de pouvoir flinguer les malandrins retranchés dans les maisons.A noter d'ailleurs que la seule adaptation connue de Sheriff sur consoles se trouve dans le désopilant WarioWare sur Game Boy Advance, où un Wario tout en pixel noir et blanc prend la vedette.Sega y est également allé de son jeu de shérif, avec Bank Panic, un jeu d'arcade sorti en 1984 où il faut déjouer les attaques des bandits, tout en évitant de tirer sur les clients innocents.: si Wild Western de Taito (1982) est le premier à inaugurer le genre, on pense surtout à Gun.Smoke (1985) de Capcom. Là aussi, le même thème du shérif revient, adapté à une autre sauce. Chaque boss est ainsi un brigand recherché, dont la tête est mise à prix en introduction de chaque niveau… et une fois battu, voit son affichette trouée de balles !au menu d'un autre jeu populaire dans son genre, Sunset Riders de Konami (1991). Run 'n gun efficace et jouable à quatre, il comporte tous les clichés du western, des graphismes aux musiques en passant par les niveaux (ranch, attaque du train…)., mais des titres tout de même sympathiques, par ailleurs tous adaptés sur consoles : la NES pour Wild Gunman, Gun.Smoke (également sur Commodore 64) ; Master System pour Bank Panic ; PC ou Philipps CD-i pour Mad Dog McCree et sa suite ; Super Nintendo et Megadrive pour Sunset Riders…Ces adaptations n'ont pas forcément permis à ces jeux de connaître le succès ou une nouvelle jeunesse, l'essence même des originaux étant finalement d'être des jeux de salles d'arcade, ces saloons des temps modernes !, le thème du western sera plus ou moins laissé à l'abandon du milieu des années 90 au milieu des années 2000.A dire vrai, on ne dénombre qu'une poignée de jeux, tous supports confondus (y compris le PC) durant cette période, à commencer par Wild Guns, un jeu de tir sur Super Nintendo mêlant western et robots, sans oublier les adaptations plus ou moins bonnes de Lucky Luke sur consoles, qui doivent plus leur raison d'être au succès de la BD.Les studios japonais, qui étaient les premiers et les plus nombreux à s'intéresser au genre du western, avaient en effet progressivement abandonné ce terrain, que les studios américains mirent du temps à se (ré)approprier.C'est également durant cette période que naquit la série de RPG Wild Arms, initiée sur PS, et qui compte 5 volets (le dernier datant de 2006). L'inspiration western y est évidente, bien qu'elle soit mélangée à de la science-fiction (planète extra-terrestre, méchants aliens...), du fantastique (le premier épisode étant comparé en son temps à Final Fantasy VII) et de la culture manga.C'est ainsi en pleine mode des FMV (Full Motion Video) que Dust - A Tale of the Wired West se présente en 1995 comme un point'n click tout à fait honnête agrémenté de scènes filmées (très) petit budget.En 1997, Outlaws de Lucasarts pouvait se targuer d'être le premier FPS ayant pour thème le western, et qui plus est plutôt réussi. Hélas, en l'absence de suite, Outlaws s'est fait un peu oublier, si ce n'est de quelques fans qui réclament son retour.Dans un tout autre genre, Desperados – Wanted Dead or Alive du studio allemand Spellbound Software renoue en 2001 avec le western teuton des années 60 (Winnetou, toute une époque!) et propose sur PC un jeu de tactique mêlant infiltration et fusillade.et d'une montée en puissance des studios américains pour revoir le thème du western repris dans la production vidéoludique.Le milieu des années 2000 marque un essor des jeux vidéo de western, et voit la naissance d'une série, avec Red Dead Revolver.La suite de l'article ne pourra ainsi contourner la série western par excellence, à savoir Red Dead Redemption ! Mais j'en profite également pour évoquer les références au western dans d'autres jeux vidéo, notamment... Zelda - Twilight Princess !