Hello la team ^^ J’avais une petite question à poser sur un « bug » de l’Epic Game Store sur Shenmue 3



J’ai ajouté le jeu à ma bibliothèque dès qu’il est devenu gratos. Et ya quelques temps de cela je l’ai commencé ! J’ai vu qu’il y avait 3 DLC (Story Quest,Battle Rally et Big Merry Cruise )



N’étant pas très emballé par Battle Rally, j’ai acheté Story Quest et Big Merry Cruise ! Sauf qu’à ma surprise toute à l’heure en jouant j’ai eu Big Merry Cruise et … Battle Rally ! Alors que j’ai acheté Story Quest ! J’ai même revu sur mon compte et il me restait que BR à acheter … Quelqu’un a déjà eu ce genre de bug ?