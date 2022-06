On a tendance avec la vie urbaine et l'abondance de lumière en ville à oublier les merveilles suspendues juste au dessus de nos têtes...Rien de mieux que d'être en mer pour profiter du spectacle !Je me demande les marins de l'Antiquité pensaient à quoi en voyant ce genre de ciel lors de leurs voyages, on en reste bouche bée à notre époque, même avec nos connaissances accumulées sur l'Espace