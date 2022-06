Hello à tous,Probable dernier Post sur mon 1st run Elden Ring... j'en suis à une petite centaine d'heure, niveau 180. Pas mal d'armes +9 et +10 mais choisies un peu au pif au fil de mon aventure.J'en suis enfin au boss de Fin mais.... j'y arrive pasJ'ai essayé pas mal de technique mais j'arrive à peine à la fin de Radagon en ayant plus de fioles et plus de mimic.J'ai compris qu'il fallait pas faire de dégâts de sang ni sacré.Avez vous des conseils surtout sur le type d'arme adaptée? J'ai environ 42-45 en Force et Dext.Merci!!