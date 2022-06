Bonus :

10. Final Fantasy XIII

9. Final Fantasy Tactics

8. Final Fantasy XIV

7. Final Fantasy Brave Exvius

6. Final Fantasy XV

5. Final Fantasy X

4. Final Fantasy VI

3. Final Fantasy VIII

2. Final Fantasy VII

1. Final Fantasy IX

Avec le dernier trailer sur FF XVI, je me suis replongé dans mes souvenirs Final Fantasyesques, et je me suis mis à réécouter les meilleurs morceaux (oui, il y en a des tas). Puis, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire un classement des meilleurs OST de la saga? Allez, let's go!Pour ce classement, j'ai considéré tous les épisodes, et j'y ai incorporé à chaque fois mes morceaux préférés. Ils ne surprendront personne, ils reprennent tous les morceaux iconiques de la saga!Matoya's Cave de FFIChocobo theme de FFII et suivantsTheme of love de FFIVBattle of the big bridge de FFVPas le meilleur FF pour sûr, mais sa soudtrack n'est pas son pire défaut. Si globalement, elle peut se montrer souvent molle, il y a quelques morceaux qui sortent vachement la tête de l'eau. Contrairement à FFXII par exemple, où on peine à s'en souvenir d'un seul.Meilleur morceau :Autres morceaux marquants : Saber's Edge, Born anew, RagnarokCe monument du jeu tactique a évidemment une soundtrack à la hauteur de la réputation du titre. Elle manque sans doute du thème qui rassemble tout le monde, tant chacun a son titre préféré, mais elle ne laisse personne indifférent!Meilleur morceau :Autres morceaux marquants : battle on the bridge, Hero's theme, Ovelia ThemeJe me doute que tout le monde ne l'a pas fait celui-là, vu qu'il est online. Et pourtant, sa soundtrack est encore meilleure que celle de FFXI. FFXIV fait beaucoup dans la reprise, alors forcément on kiffe. Mais il fait aussi dans les musiques originales, et il le fait très très bien!!Meilleur morceau :Autres morceaux marquants : Tomorrow and tomorrow, Return to Oblivion, to the EdgeEh oui, une des meilleurs OST de la saga concerne un jeu mobile. Et un free 2 play s'il vous plait. Sans doute ne l'avez vous jamais essayé, et ce serait une grave erreur, tellement il est bon. Et spécialement sa soundtrack, peut-être la meilleure tout jeu mobile confondu!Meilleur morceau :Autres morceaux marquants : Prelude, Onslaught, Break the limitFF XV, probablement l'épisode le plus controversé de la série (en même temps, chaque dernier épisode est l'épisode le plus controversé de la série). Par contre, sa soundtrack a mis (quasi) tout le monde d'accord! Elle est tellement épique, tellement forte! Meme quand on fait de la pêche dedans, on a droit à une musique.. pêchue! Mais certains diront que la soundtrack était justement trop épique.Meilleur morceau :Autres morceaux marquants : Apocalypsis Aquarius, Hellfire, Omnis LacrimaOn rentre dans les jeux les plus populaires (FFVI à X), et donc forcément les soundtracks les plus connues. Et en même temps c'est logique, ce sont aussi les meilleures soundtrack. On commence avec FFX, une soundtrack avec moins de musiques marquantes que les autres, mais avec peut-être la meilleure musique de toute la saga.Meilleur morceau :Autres morceaux marquants : Battle with Seymour, Contest of Eons, Mount GagazetL'épisode qui a tout posé dans la série. Le méchant emblématique. L'histoire d'amour impossible. Et bien-sûr les musiques incroyables. Et pour le coup, celles-ci sont vraiment originales. C'est bien simple, personne ne savait faire pareil à l'époque. Uematsu a réussi à nous faire écouter de l'opéra sur 16 bits. Sans oublier la musique de fin en 3 actes!!! Du génie qu'il magnifiera encore plus dans les 3 épisodes suivants.Meilleur morceau :Autres morceaux marquants : Aria di mezzo, Kefka theme, TerraParfois, FFVIII est vu comme le vilain petit canard. Il faut dire qu'il ne fait rien comme les autres de la saga. A priori, il est sorti trop en avance pour son temps. Sa soundtrack, elle, n'était pas sortie en avance, mais bien pile à l'heure. Elle a été parfaitement reçue, notamment grâce à son nombre hallucinant de musiques iconiques! Liberi Fatali est probablement la musique la plus originale de la saga. Et que dire de sa musique de boss, plus entrainante que jamais. Je me souviens avoir plusieurs fois gardé les boss en vie plus longtemps, juste pour écouter encore une fois la boucle!Meilleur morceau :Autres morceaux marquants : Force your way, The extreme, Eyes on meEvidemment, au moment de classer FFVII, c'est la nostalgie qui parle! Premier épisode à arriver parmi nous, c'est forcément le chouchou de bon nombre d'européens! La soundtrack nous y avait bien aidé. Pourtant, si on écoute plus attentivement, ses musiques iconiques ressemblent fortement à des musiques d'épisodes antérieurs. Qu'importe, pour nous, ce sera toujours celui-là l'original, celui qui fait mieux que tous les autre. Surtout quand on termine le jeu avec sa meilleur musique, One-winged-angel!Meilleur morceau :Autres morceaux marquants : Aerith Theme, Bombing Mission, Cosmo CanyonFFIX, le retour aux sources! Par certains aspects certes, mais par d'autres pas du tout. En tout cas, à mes yeux, c'est le jeu le plus abouti de la série! Le plus maitrisé. Le mieux rythmé! Le mieux écrit! Le plus mélodieux aussi! Certes, il lui manque LA musique que tout le monde connait. Mais à y réfléchir, c'est parce que toutes ses musiques pourraient être LA musique iconique!! Il est de loin l'épisode ayant le plus de thèmes dont on se souvient. Si on faisait un top 100 des musiques FF, ce serait l'épisodes qui serait le plus représenté. Et c'est pour ça qu'il est premier de mon classement.Meilleur morceau :Autres morceaux marquants : Melodies of life, Rose of May, Vamo Alla Flamenco