Hier je me suis lancé sur Ghostwire Tokyo qui est génial mais j'ai un gros gros souci que j'avais oublié.Vu que je déteste les FPS pour diverse raison, j'avais oublié que je souffrais de motion sickness.Quand j'ai éteint mon PC après 1h30 de jeu j'ai eu la nausée pendant 2 bonnes heures c'était horrible, rien que d'en parler j'ai la gerbeDonc si vous avez des idées je suis preneur car j'ai bien envie de continuer et de finir le jeu mais si ça me donne la nausée a chaque fois je préfère éviter (^^;Je joue sur PC sur un écran 27" 165hz à 1m max de l'écran, je n'ai pas modifier les option graphique du jeu. Mais avec ma 2060 je pense pouvoir y aller au max.Merci d'avance