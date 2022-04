Les fans de Pokémon se plaignent tout le temps des jeux, de l'animé, des cartes, des graphismes, de l'absence de maturité, des starters, qu'il y a trop d'eau a Hoenn, ect.Junichi Matsuda et la Communauté Pokémon ont donc été traîner devant le Juge Aeyro pour en finir une bonne fois pour toutes.Personnellement je trouve le point de vue de cette vidéo assez original.Et pour vous, qui est le coupable des problèmes de la licence Pokémon ?Junichi Matsuda qui fait trop de fan service ? La Communauté auto destructive ? Le Grand Public qui achètent les jeux comme des moutons ? The Pokémon Compagny qui pense qu'au pognon ? Ou Nintendo qui conçoit des consoles trop faible techniquement ?Vous avez 4 heures.

posted the 04/15/2022 at 07:44 AM by darkxehanort94