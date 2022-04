Hello les gamekoïtes en herbe !



Je cherche un jeu ps4 mais impossible de me souvenir du titre.



L'histoire du jeu se passe dans le futur, on joue une femme qui doit s'échapper d'une espèce de citadelle dont l'intérieur est entièrement blanc. L'intérieur de la citadelle change d'apparence au fur et à mesure de la progression et cette citadelle est comme une IA qui va créer des répliques "ennemis" du personnage qui vont devenir de plus en plus intelligents. Dans mes souvenirs il y a 2 phases qui se succèdent dans le jeu, une phase avec les lumières allumées et l'autre phase les lumières éteintes.



A tout hasard, est ce que ça vous dit quelque chose?