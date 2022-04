J'en peux plus !

Autant Radagon ça va (merci Mimic)

Autant la bête... ça me fait péter un câble ! Elle se barre en permanence puis elle m'envoie plein de trucs à tête chercheuse qui me one shoot.



Si une âme charitable peut venir la dézinguer je la remercie, je joue sur PS5.