Je viens de finir l'épisode 1 (UNOOOOO)J'ai bien aimé le contenu, c'est mature, ils ont pas peur de tuer Pierre ou Paul mais par contre...La réalisation quel catastrophe aiaiaia... Honnêtement (et clairement) on dirais une série fanmade, y'a aucune recherche de mise en scène, CGI très jeux-vidéo, les plans sont très basique et ça fais réellement cosplay... (je sais pas les Spartans sont trop propres ça fais bizarre en vrai, après ils ont de la gueule) mais on y crois pas....Je ne sais pas le budget par contre ça pourrait expliqué le cheap de cette dernière mais clairement c'est pas une série Disney+ voir Netflix pour l'effet "WOUAHHH" visuel.