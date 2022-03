Un développeur (de logiciels de benchmark) prétend avoir pu voir le FSR 2.0 d'AMD en action.- upscale temporel avec anti aliasing amélioré- pas besoin d'IA- fonctionne sur n'importe quel GPU- qualité d'image et performances impressionnantes- plus beau que du natif selon AMDEst-ce le début de la fin pour nvidia ?Réponse dans deux semaines à la GDC où AMD tiendra une présentation “Next-Generation Image Upscaling for Games”