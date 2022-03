Depuis quelque temps, beaucoup de personne qui avaient mis les OST ont vu leur contenue sauté, c'est en effet Square-Enix qui commençait à faire le ménage sur Youtube. On connait maintenant la raison de ce nettoyage.Square-Enix vient de lancer leur propre chaîne de musique avec tout les OST. Et oui, ils ont enfin compris que leurs OST étaient une aubaine pour gagner de l'argent sur youtube.https://www.youtube.com/channel/UCMx60HYcw1ieiPlZZagfqXQ/playlists

posted the 03/09/2022 at 11:59 AM by lion93