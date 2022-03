Salut à vous Sans Éclats,Je vous propose ce guide qui va vous permettre d'acheter directement des pierres de forge 1 et 2 auprès d'un PNJ spécifique.Plus besoin de passer par la case farm et d'être la victime de la RNG du jeu. En 4 étapes, vous allez enfin pouvoir augmenter autant d'armes que vous voulez jusqu'à +6.Le protocole est simple et rapide. La seule grosse difficulté est le boss qui détient l'item permettant de débloquer l'option d'achat. Néanmoins, vous allez vite vous rendre compte que ce dernier a été pensé pour être affronté en early game.