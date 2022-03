Pari fou (et têtu) de 3 développeurs qui se sont mis un jour en tête de créer leur propre Shadow of the Colossus, Praey for the Gods est une arlésienne qui est (enfin !) devenue réalité.

Malgré l'inexpérience du trio de No Matter Studio (les bien nommés), malgré les embuches, les doutes, la quête (réussie) d'un financement participatif et l'envie de toujours en proposer plus, quitte à se perdre, ils auront réussi à proposer leur dinguerie : un hommage (ou une copie) à l'œuvre culte de Fumito Ueda.

Pour autant, si le pitch, l'univers, et les principes rappellent à s'y méprendre l'épopée de Wander, Praey of the Gods a suffisamment d'atouts pour intéresser le vétéran abatteur de colosse. La difficulté est franchement plus relevée et atteindre (ou détruire) les points névralgiques relèvera souvent du sacerdoce.

Ensuite, studio américain oblige, les créateurs se sentent obliger de combler les blancs de jadis : petits ennemis de terrain, chasse, grappin, paravoile... On sent là qu'on a joué à Breath of the Wild !

Enfin, avec un mode survie intéressant, une B.O superbe et quelques boss dantesques, on obtient, malgré une réalisation un peu datée, une franche réussite ! A essayer !