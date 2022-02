Quelle version de Gran Turismo préférez-vous ?Qui n'a pas joué à une génération de Gran Turismo ? Le premier à atterrir fut Gran Turismo. Sorti en décembre 1997 pour PlayStation au Japon, ce jeu vidéo a été le germe d'une saga réussie et bien connue qui a souvent vu de nombreux "imitateurs" qui plus tard, et de mon point de vue, ont dépassé le maître.Largement considéré comme le meilleur sim-racing sur consoles, le premier opus de la série est arrivé sur PlayStation 1 avec un choix de 11 circuits et plus de 140 modèles de voitures de tous types.Malgré les graphismes "pauvres" -par rapport à ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui-, Gran Turismo a ajouté un élément de réalité sans précédent qui cherchait à exiger certaines vertus motrices des joueurs et une réalité qui ne nous permettait pas d'accélérer ou de freiner dans n'importe quelle situation si nous ne voulait pas perdre le contrôle.À peine deux ans plus tard et après le succès de Gran Turismo 1 est venu Gran Turismo 2. Le titre est sorti en décembre 1999. Malgré les deux années de séparation, Gran Turismo 1 et Gran Turismo 2 étaient les mêmes que dans le deuxième volet de la saga beaucoup plus de modèles a fait ses débuts, un plus grand nombre de circuits et bien sûr, les événements caractéristiques.Oui, nous parlions d'un bond gigantesque. D'un peu plus de 140 voitures Gran Turismo 1, nous sommes passés à plus de 600 véhicules avec lesquels nous avons pu courir sur pas moins de 20 circuits.Si vous me demandez, je pense que Gran Turismo est la tranche la plus variée de la saga et c'est que la course de rallye a fait ses débuts dans ce titre. Des rencontres comme le Pikes Peak International Hillclimb et bien d'autres ont fait leurs débuts dans Gran Turismo 2.Par curiosité, la couverture de Gran Turismo 2 montrait une McLaren F1, un modèle avec lequel les passionnés de Gran Turismo ne pouvaient jouer qu'en 2010.En 2001, Gran Turismo 3 A-Spec, le premier des titres pour PlayStation 2, est arrivé sur le marché. Malgré son arrivée avec un changement graphique notable, le lancement prématuré sur PlayStation 2 signifiait que le troisième volet de la saga n'arrivait qu'avec quelques 180 voitures et 19 circuits.Pour ce titre, la fidélité graphique et physique au nombre était récompensée, bref, la qualité prime sur la quantité.Comme nouveauté, dans Gran Turismo 3 A-Spec, certains modèles de Formule 1 ainsi que Lamborghini et Porsche ont fait leurs débuts, bien que non officiellement et sous licence - pour être original, Lamborghini a dû attendre Gran Turismo 5 tandis que Porsche a dû attendre Gran Turismo Sport.Après 4 ans sur le marché, la Play Station 2 a bénéficié d'une nouvelle version. En 2004, Gran Turismo 4 est sorti, faisant ses débuts avec les modes de jeu A-Spec et B-Spec qui permettaient aux joueurs de progresser aux côtés de l'IA compétitive. Le titre est venu avec une sélection impressionnante de plus de 700 voitures qui pouvaient courir sur pas moins de 51 pistes.Dans Gran Turismo 4, les "missions" sont arrivées, qui n'étaient rien de plus qu'une série d'événements au cours desquels les joueurs ont atteint certains objectifs. Ce titre a également lancé le "mode photo" qui permettait aux joueurs de photographier leurs véhicules et leurs personnalisations à certains endroits.Avec le lancement de la nouvelle génération de consoles, Gran Turismo 5 a fait ses débuts.En 2010, Gran Turismo 5 est arrivé sur la Play Station 3, faisant ses débuts avec certaines améliorations que les joueurs réclamaient année après année.En plus du mode multijoueur ou de la météo variable, les dégâts visuels ont fait leurs débuts dans Gran Turismo 5. Comme je l'avais indiqué, Lamborghini et Ferrari ont fait leurs débuts dans ce nouvel opus.Au total, plus de 1 000 voitures et 71 circuits ont permis aux joueurs de réaliser leurs rêves. Malgré la large gamme de modèles, il y avait deux types de voitures : normale et premium, cette dernière étant la plus détaillée et la plus spectaculaire.Après la sortie de Gran Turismo 5, plusieurs contenus de mise à niveau sont arrivés, dont plusieurs autres voitures et les circuits de Spa-Francorchamps, Route X et Twin Ring Motegi.Des années après le lancement de Gran Turismo 5, Gran Turismo 6 est arrivé, qui a été lancé à Noël 2013 pour Play Station 3. La vérité est que le sixième opus du titre n'était pas le plus innovant, mais c'était l'un des plus bestiaux de termes de contenu est concerné.Gran Turismo 6 est arrivé sur le marché avec plus de 1 200 voitures et pas moins de 70 circuits auxquels il a fallu ajouter des améliorations de personnalisation et la possibilité pour les constructeurs de développer des modèles conceptuels spécifiques sans restriction.Le 17 octobre 2017, Gran Turismo Sport est arrivé sur le marché. C'était le premier Gran Turismo pour Play Station 4 et personnellement je pense que c'était l'un des grands "échecs" de la saga.C'est le premier titre de la série qui est arrivé sur Playstation 4 et qui comprenait de nouvelles fonctionnalités telles que la réalité virtuelle si nous l'accompagnons de lunettes Playstation VR. Le système multijoueur a également été renouvelé et axé directement sur le monde de l'eSport, pariant sur cette version des jeux.Bien qu'on nous ait dit de ne pas craindre que les éléments de gameplay traditionnels restent intacts, tout s'est avéré très différent.Avec plus de 170 modèles en première instance et 19 circuits, le jeu "crashait" dans la phase de lancement et petit à petit il revenait et s'équilibrait grâce à de nombreuses mises à jour intéressantes.Malgré les changements, cela n'a pas suffi à le comparer à des livraisons mythiques telles que Gran Turismo 2 ou aussi mémorables que Gran Turismo 4. Nous vous laissons une évolution vidéo afin que vous puissiez choisir la meilleure livraison pour vous-même.Evolution Gran TurismoEt Vendredi prochain (4 mars) ............