Lassé par la série Pokémon, il me fallait une véritable évolution pour m’y faire revenir… ou tout simplement un hors-série ! Game Freak propose ici un voyage dans le passé ; une solution évidente pour se libérer de contraintes devenues pesantes.

Projeté dans un monde où les humains craignent les monstres de poches, et où les dresseurs n’attendent pas le long d’une route pour vous défier, vous voilà à gambader librement dans des zones assez étendues et bien construites, où les pokémons visibles dans leur milieu naturel peuvent aussi bien vous attaquer que vous fuir, ce qui rend leurs captures d’autant plus intéressantes.

L’enthousiasme de l’exploration se heurte hélas à une réalisation technique vraiment médiocre, trop datée même. Le style graphique coloré n’est pas en cause, et le cadre peut offrir de jolis panoramas… mais aussi du brouillard, de l’aliasing, du clipping, quand ce n’est pas parfois tout simplement moche.

Ce serait tout de même dommage de s’arrêter à ça, alors que l’aventure – rafraîchissante – ne manque ni de rebondissements, ni de nombreuses quêtes annexes (sans parler du pokédex, qu’il faut même établir). Donc oui, ce Légendes Pokémon vaut quand même le voyage ![g/]