Star Citizen

Malgré la très mauvaise publicité que s'est offerte le jeu dernièrement en choisissant de nettoyer sa feuille de route (ou) afin d'éviter les critiques d'une partie de la communauté qui se plaignait des retards, et malgré même les quelques appels au boycott des vaisseaux récemment mis en vente par CIG, force est de constater que Star Citizen se porte bien. Très bien même.Car en fait, 2022 commence carrément sur les chapeaux de roues, avec des ventes de janvier et de février qui dépassent celles des années précédentes. Il faut croire que Star Citizen, dans son état actuel, demeure suffisamment époustouflant pour que les nouveaux joueurs arrivés ignorent les sermons des anciens qui sont là depuis des années et ont fini par se lasser des promesses et de l'absence d'avancées significatives.CIG peut donc continuer d'œuvrer à sa guise, sans rendre de comptes, en appâtant de nouveaux joueurs grâce aux événements qui les forcent à se mettre sur la tronche (JumpTown 2.0) mais aussi grâce à une période d'essai gratuite du jeu comme c'est le cas actuellement, et ce jusqu'au 25 février.Et il y a fort à parier de que de nombreux joueurs qui auront testé le jeu gratuitement en version 3.16.1 soient ensuite tentés par lesproposés avec des remises. À ce propos, il faut bien admettre que CIG a fait fort : acheter le jeu en acquérant le très réussi vaisseau 100i (cf. image) va ainsi vous coûter 49,69€ en ce moment, contre 70,98€ en temps normal. C'est une vraie affaire et à ce prix-là, ce sont des dizaines et des dizaines d'heures de jeu qui vous attendent à prix réduit (c'est suffisamment rare dans le monde de Star Citizen pour être signalé).Si vous souhaitez tester Star Citizen avec le risque de succomber à ses charmes, vous devrez vous créer un compte sur le site officiel RSI puis suivre les différentes étapes exposées ici :Il vous faudra notamment entrer le code GETINTOTHEVERSE (c'est toujours le même) ainsi qu'un code de parrainage pour ce mois-ci bénéficier d'une jolie armure gratuite.