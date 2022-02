Après 44h de jeu, je viens de finir Valkyria Chronicles 4. Globalement, je ne saurais dire si j'ai trouvé le jeu plus dur ou plus facile. Il y'a eu des gros changements de stratégie, c'est à dire que dans le 4, tu n'es plus obligé de capturer tout les drapeaux pour gagner, il te faut juste le drapeau principal pour valider la quête, chose que dans le remaster, ça ne marchait pas comme ça.Il y'a beaucoup de variation de mission aussi autre que la capture de drapeau pour finir la mission.Concernant les classe tu ne peux plus rush avec des éclaireurs comme c'était le cas pour le remaster, ils ont nerf la classe, tu ne peux tuer les tanks avec, ils ont moins de balle quand ils tirent et aussi les ennemis en couverture sont plus dur à tuer donc il faut utiliser les explosifs pour les tuer plus vite dans le 4.Le tank lui coût désormais que 1 CP, un peu normal vu le nombre d'ennemis et de boss qu'on doit se taper dans cet épisode.-C'est bien sûr la classe Grenadier qui est absolument génial pour tout détruire sur son passage mais aussi une classe de l'autre coté qui te fera chier aussi-Ensuite le tank transporteur qui est l'arme fatale du jeu, on va pas se le mentir quand tu sais t'en servir, c'est très fort.-Et pout finir le bateau, alors lui tu fais un carnage aussi, son radar,son bombardement et le réparateur de char ( que tu vas utilisé une fois pour une mission spécifique vu qu'on te détruire un char au début) sont vraiment cool à utiliser.Je pense que le 4 à rectifier quelque défaut du jeu, c'est à dire qu'on utilise plus souvent tout les classes du jeu pour vraiment optimiser certains maps du jeu. La durée de vie est plus longue et il y'a plus de bataille ainsi des épisodes cools sur ton équipage. L'histoire est agréable à suivre.Par contre, la RNG est toujours aussi présent avec le tank et le lancier qui vont soudainement te faire passer dans le coté obscure.Voila un petit aperçu de mes combats, souvent ça se passait comme ça xD.Je regrette pas d'avoir mis 17euros pour les deux jeux, c'était fun. En route pour Edge of Eternity maintenant.