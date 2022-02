Triste nouvelle pour la WiiU et la 3DS.Courant mars 2023 l’eshop des deux consoles fermeront définitivement.Si jamais vous décidez d’acquérir des jeux d’ici là il faudra le faire avant…A noter qu’il sera toujours possible de télécharger jeux et DLC déjà acheter et de mettre à jours vos jeux.Le jeu en ligne ne sera pas affecté non plus.Enfin si vous désirez avoir un petit aperçu des vos jeux les plus jouer sur 3DS et WiiU c’est par ici :