Allez encore 10 longs jours à tirer et j'ai pu de vie !Divers médias ont eu accès à une session de jeu dans sa version finale, notamment exserv :Autrement le compte twitter lâche des petites infos, ils ont dévoilés l'artwork de 6 des 10 classes au choix :Si vous voulez plus de précision les autres classes sans les visuels sont déjà sur ce wiki Et pour rappel de ce qu'a mentionné le dada précédemment , un leak nous prévient que l'un des prochains trailers du jeu risque de spoiler, donc si vous êtes déjà convaincu, ne regardez pas (enfin faites ce que vous voulez hein).Voilà

posted the 02/15/2022 at 03:43 AM by chiotgamer