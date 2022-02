Bonsoir ! Je vous propose ce soir de découvrir avec moi Edge of Eternity : le projet fou des frenchies du studio Midgar et dont il s'agit la 1ère réalisation !Au programme, un vrai JRPG, au tour par tour, doublé en japonais et fortement inspiré de la saga Xenoblade et Final Fantasy !Point on ne peut plus notable : on retrouve à la baguette symphonique Cedric Menendez et ...Yasunori Mitsuda !Oui vous avez bien lu : le compositeur émérite de la saga Xeno, des jeux Chrono Cross et autres B.O de légendes a participé à la musique du jeu !Bref ça promet, et on croise les doigts !Le jeu est sorti hier sur Playstation donc venez le découvrir avec moi !