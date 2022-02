Salut tout le monde,Avec un peu de retard certes, ^^' j'aimerais vous proposer ma modested'Elden Ring et plus précisément l'analyse de sa bêta test.Je fais partie des chanceux qui ont pu tester la bêta du prochain opus de FromSoftware. Ainsi, dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur :▪ Le gameplay d'Elden Ring.▪ Ses graphismes.▪ Son game design.▪ Son PvP.Je parlerai également de la difficulté, à la toute fin.Bien qu'en y ayant joué une bonne quinzaine d'heures, je n'ai pas réussi à visiter la totalité du royaume de la Nécrolimbe. En effet, cette région de l'Entre-Terre, même si elle n'est pas complèteJe n'ai ni tout visité, ni tout essayé. Néanmoins, des contacts procheset m'ont donné des renseignements précieux. Par conséquent, je peux vous fournir mes humbles impressions sur cette bêta de ce jeu.La version finale du titre proposera sans doute pas mal de modifications. Espérons tout de même que ces dernières soient à la hauteur de nos espérances, parce que bien qu'Elden Ring semble prometteur, cette bêta nous a montré malgré tout

posted the 02/07/2022 at 10:47 AM by guidafunkyman1