Salut la communauté.

J’ai décidé aujourd’hui de changer de téléviseur. Ne m’y connaissant pas trop je fais appelle aux plus érudits d’entre vous pour faire le meilleur choix.

Du coup selon vous vers quel style de télé dois-je me tourner histoire d’avoir le truc qui rend le mieux et le plus « beau » en terme d’image sachant que je compte principalement jouer qu’à la PS5 dessus.

A savoir que je dois rester sur un modèle de 108cm et que mon budget max est de 800€.

Merci à vous pour vos conseils les gars.