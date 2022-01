Voici le classement des plus grosses licences de FPS.



- Je m'intéresse ici uniquement aux ventes , pas à la qualité des différentes titres.

-Je considère pour ce classement uniquement les Shooters (donc pas de Portal, Deus Ex, etc) :





20. Metroid Prime

Nombre de jeux : 4

ventes : 10 Millions

Meilleur jeu : Metroid Prime (97 Metacritic)



19. Killzone

Nombre de jeux : 7

ventes : 10 Millions

Meilleur jeu : Killzone 2 (91 Metacritic)



18. Unreal

Nombre de jeux : 9

Ventes : 10 Millions

Meilleur jeu : Unreal Tournament (92 Metacritic)



17. Duke Nukem (seulement les FPS)

Nombre de jeux : 10

Ventes : 15 Millions

Meilleur jeu : Duke Nukem 3D (89 Metacritic)



16. Quake

Nombre de jeux : 5

Ventes : 15 Millions

Meilleur jeu : Quake (94 Metacritic)



15. Wolfenstein

Nombre de jeux : 10

Ventes : 15 Millions

Meilleur jeu : Return to Castle Wolfenstein (88 Metacritic)



14. Doom

Ventes : 20 Millions

Nombre de jeux : 6

Meilleur jeu : Doom Eternals (88 Metacritic)



13. Half-Life

Nombre de jeux : 9

Ventes : 25 Millions

Meilleur jeu : Half-Life 2 (96 Metacritic)



12. James Bond (seulement les FPS)

Nombre de jeux : 12

Ventes : 30 Millions

Meilleur jeu : GoldenEye 007 (96 Metacritic)



11. Tom Clancy's (seulement les FPS)

Nombre de jeux : 13

Ventes : 30 Millions

Meilleur jeu : Rainbow Six Vegas (88 Metacritic)



10. Counter Strike

Nombre de jeux : 7

Ventes : 35 Millions

Meilleur jeu : Counter Strike (88 Metacritic)



9. Bioshock

Nombre de jeux : 3

Ventes : 35 Millions

Meilleur jeu : Bioshock (96 Metacritic)



8. Medal of Honor

Nombre de jeux : 15

Ventes : 40 Millions

Meilleur jeu : Medal of Honor "PS1" (92 Metacritic)



7. Star Wars Battlefront

Nombre de jeux : 6

Ventes : 40 Millions

Meilleur jeu : Battlefront II "PS2" (84 Metacritic)



6. Far Cry

Nombre de jeux : 15

Ventes : 50 Millions

Meilleur jeu : Far Cry 3 (91 Metacritic)



5. Overwatch

Nombre de jeux : 1

Ventes : 50 Millions

Meilleur jeu : Overwatch (91 Metacritic)



4. Battlefield

Nombre de jeux : 12

Ventes : 60 Millions

Meilleur jeu : Battlefield 2 (91 Metacritic)



3. Borderlands

Nombre de jeux : 4

Ventes : 70 Millions

Meilleur jeu : Borderlands 2 (89 Metacritic)



2. Halo

Nombre de jeux : 14

Ventes : 80 Millions

Meilleur jeu : Halo Combat Evolved (97 Metacritic)



1. Call of Duty

Nombre de jeux : 30

Ventes : 400 Millions

Meilleur jeu : Modern Warfare (94 Metacritic)





Conclusion :

Et qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux en relisant ce classement? C'est la main mise de Microsoft sur les FPS qui cartonnent. Regardez les licences en gras, elles appartiennent toutes à MIcrosoft! C'est bien simple, dans le top 20, ils en ont 6. Et même mieux, ils ont 3 des 5 plus grosses licences du FPS.



Et étant donné que le FPS est le genre désormais souverain (en particulier sur le plus grand territoire, les USA), on peut comprendre pourquoi Microsoft a réalisé ses 2 derniers achats. Avec Bethesda, ils ont obtenu des licences qui tentent de revenir, Quake/Doom/Wolfenstein, toutes situées autour de la 15e place). Puis avec Activision, ils ont tapé encore plus fort, puisque Overwatch/CoD sont tous 2 dans le top 5! Alors, certes, ils possédaient déjà la 2e plus grosse licence, Halo. Mais quand on sait que les ventes commençaient à faiblir, on comprend d'autant plus ces 2 achats : les acquisitions de Bethesda et Activision permettront de contre-balancer l'affaiblissement de la licence Halo.





Autres remarques :

-J'ai aussi été surpris de voir EA squatter 2 places du top 10 (4 places si on compte SW Battlefront et 007). Sans compter qu'ils ont aussi Crysis, qui doit aussi chiffrer aux alentours des 10 millions de ventes!



-Pour les curieux, Ubisoft, Valve et Gearbox (Embracer) ont également 2 représentants dans le top 20



-Quant à Sony et Nintendo, ils sont à la traine dans le secteur. Faudrait faire gaffe à ne pas se laisser distancer!!