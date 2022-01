Bonsoir à tousAcheté en mai 2020 et utilisation full écran PC j'ai eu depuis 1 mois un marquage des icones windows/Steam/googleMa situation est un peu spécial je suis frontalier suisse et j'ai acheter la TV dans un magasin en suisseDonc la semaine dernière je contacte par chat LG et meletronics en même tempsBonne surprise LG france prend en charge ma demande malgré que la tv soit acheter en suisse il me demande d'envoyerla facturele numéro de série colle sur la tvphotos des traces de marquageMon numéro de tel et adresseIl m'explique qu'il envoie les photos des traces de marquage et si c'est valide, un technicien me recontacte sous 72h48h plus tard je reçois un coup de fil d'une dame qui me propose de choisir un créneau horaire le lendemainChangement de la dalle effectuer en direct chez moi en 30 minUne semaine plus tard je reçois une réponse de melectronics en me demandant d'apporter la tv qui sera envoyer chez LG pour expertise delai 30 joursExtrêmement satisfait du SAV LG