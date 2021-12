2021 a été une sacrée aventure, avec des moments incroyables en cours de route. Nous sommes impatients de partager les choses incroyables que nous avons en réserve pour 2022.

A l'approche de la nouvelle année, Sony a diffusé une vidéo faisant le point sur son année 2021 dans les divers secteurs où la société japonaise est présente. Pour la partie jeux vidéo, si l'accent est principalement mis sur certains first-party des PlayStation Studios, on peut tout de même voir Kena : Bridge of Spirits du studio indépendant Ember Lab.Un "intrus" dans le listing même si Sony a payé l'exclusivité console (tout comme Deathloop qui n'est lui pas présent). Le début d'un teasing avant l'annonce d'un rachat ou simple hommage à un titre qui a satisfait Sony en plus d'avoir raflé deux trophées aux Game Awards.> Le meilleur de Sony en 2021- Spider-Man : No Way Home (détenteur des droits cinématographique, produit par Sony Pictures Entertainment et Marvel Studios)- La Roue du temps/The Wheel of Time (produit par Sony Pictures Television et Amazon Studios)- Demon Slayer/Kimetsu no Yaiba (détenteur des droits de l'adaptation en série animée/film d'animation, produit par Aniplex et Shueisha)- Venom : Let There Be Carnage (détenteur des droits cinématographique, produit par Sony Pictures Entertainment et Marvel Studios)- Returnal (Sony Interactive Entertainment/Housemarque)- Ghost of Tsushima Director's Cut (Sony Interactive Entertainment/Sucker Punch Productions)- Xperia Pro-I (Sony Mobile Communications)- Alpha 1 (Sony Electronics Corporation)- Alpha 7 IV (Sony Electronics Corporation)- Airpeak S1 (Sony Electronics Corporation)- Cobra Kai (produit par Sony Pictures Television et Netflix)- Parallel Mothers/Madres paralelas (distribué par Sony Pictures Releasing International)- Kena : Bridge of Spirits (Ember Lab)- SOS Fantômes : L'Héritage/Ghostbusters: Afterlife (détenteur des droits de la licence, produit par Sony Pictures Entertainment)- My Hero Academia/Boku no Hero Academia (exploite la licence via ses plateformes de streaming dédiée à l'animation + adaptation vidéoludique sur mobiles)- Sword Art Online (détenteur des droits de l'adaptation en série animée/film d'animation, produit par Aniplex et SCII Media Works/Kadokawa/Dengeki Bunko)- Ratchet & Clank : Rift Apart (Sony Interactive Entertainment/Insomniac Games)- Les Mitchell contre les machines/The Mitchells vs. the Machines (création originale de Sony Pictures Animation)