Et voilà le retour du coupon de 10e sur l'Epic Games store, accompagné comme généralement pour les soldes (ici hivernales).



le coupon de 10€ valable pour chaque achat de jeu de plus de 14,99€, il est redonné automatiquement après son utilisation, il n'est pas valable sur les DLC et précommande.



voici une sélection de promo : (tous les prix prennent en compte le coupon)



- Alan Wake Remastered à 13,99€

- Assassin's Creed Odyssey à 4.99€ / Gold à 14.99€ / Ultimate à 18.74€

- Assassin's Creed Valhalla Standard Edition à 19,99€ / Deluxe 29,99€ / Gold 39,99€ / Ultimate 49,99€

- Axiom Verge 2 à 6.19€

- Back 4 Blood à 25.99€

- Battlefield 2042 à 29,59€

- Cyberpunk 2077 à 19,99€

- Days Gone à 19.99€

- Darkest Dungeon 2 à 11.59€

- Death's Door à 4.99€

- DEATH STRANDING à 10,99€

- Desperados 3 à 9.99€

- Detroit: Become Human à 9,95€

- Disco Elysium à 7,99€

- DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age à 15,99€

- EA STAR WARS TRIPLE BUNDLE (Squadrons, Jedi Fallen Order, Battlefront 2) à 19,69€

- Edge Of Eternity à 7.99€

- Far Cry 6 Standard Edition à 28,99€

- Ghost Recon Breakpoint à 4.99€

- Grime à 5.99€

- Haven à 4.99€

- HITMAN 3 à 13,99€

- Horizon Zero Dawn à 14.99€

- Immortals Fenyx Rising Standard Edition à 13,99€ / Gold 29,99€

- Kena: Bridge of Spirits à 19,99€

- Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning à 5.99€

- Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre à 9.24€

- Mafia: Definitive Edition à 9,99€

- Mafia: Trilogy à 19,99€

- Marvel's Guardians of the Galaxy à 28.99€

- Metro Exodus à 4.99€

- New Super Lucky's Tale à 6,79€

- Nioh 2 – The Complete Edition à 31,99€

- Outer Wilds à 8.89€

- Outriders à 9.79€

- Red Dead Redemption 2 à 19.99€

- Road 96 à 5.96€

- Sable à 6.74€

- Sakuna: Of Rice and Ruin à 13.99€

- Sonic Colours Ultimate à 19.99€

- STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town à 17,99€

- The Outer Worlds à 9.79€

- The Walking Dead : The Definitive Series à 19,99€

- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 à 12,49€

- Watch Dogs: Legion Standard Edition à 9,79€ / Deluxe 13,09€ / Gold 22,99€ / Ultimate 29,59€

