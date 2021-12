- Chapitre 1035 : "Zoro Vs. King".- Collection de mini-histoires pour les couvertures numéro 25 : « S'échapper de Whole Cake Island ». Nouvelle mini-histoire avec Germa 66.- Queen a été vaincue par l'attaque de Sanji.- Zoro se rend compte que lorsque la flamme dans le dos de King disparaît, il se déplace beaucoup plus vite mais sa défense diminue.- Le visage du roi est révélé.- Ailes noires, cheveux blancs et peau brune, telles sont les caractéristiques de la tribu Lunaria. Si quelqu'un en informe le gouvernement, il vous paiera 100 millions de baies.- Flashback du moment où Kaidou et King se rencontrent. Ils étaient tous les deux dans un centre de recherche gouvernemental.- Le vrai nom de King est Arbel / Albert / Albel (la romanisation n'est pas encore claire).- Suivez la bataille entre King et Zoro.- King utilise une nouvelle attaque appelée "Omori Karyudon" et Zoro une autre nouvelle attaque appelée "Dragon King of the Three Flames" ou quelque chose comme ça.- Le chapitre se termine avec Zoro attaquant King.