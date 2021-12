j'ai juste fait ce jeu de mot pour rappeller que l'heure de sortie du jeu est là même partout dans le monde, donc pas de trip en nouvelle zélande (via changement de région) pour en profiter avant tout le monde, tout le monde est logé à la même enseigne, le jeu sort ceparout dans le monde, soiten heure françaisevoici une carte mondiale de l'heure de sortie

Like

Who likes this ?

posted the 12/07/2021 at 11:46 PM by jaysennnin