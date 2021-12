Le jour où le Brésil a trollé Nintendo avec le doigté le plus épique de l'histoire : il a copié la NES, l'a brevetée et le grand Nintendo n'a rien pu faire.Quand on met le Brésil et les jeux vidéo dans une même phrase, on sait que les choses sont prometteuses. Terre d'une beauté incommensurable et d'une controverse encore plus grande, la relation du plus grand pays d'Amérique latine avec le monde des jeux vidéo est l'un des plus grands feuilletons de l'industrie que vous pouvez vous jeter à la figure.Et quelle meilleure façon de l'aborder qu'avec le jeu le plus épique qui ait jamais été vécu, celui d'une entreprise brésilienne qui a réussi à troller Nintendo, en trompant Japonais et Américains, tout en devenant la première usine étrangère de l'histoire du jeu. grand N.Gradiente, le géant brésilienVénérée comme l'une des entreprises les plus emblématiques du pays, Gradiente est une entreprise d'électronique qui fabrique des téléviseurs, des systèmes audio, les premiers lecteurs DVD brésiliens et, bien sûr, en tant que protagoniste principal de cette histoire, également des consoles et des jeux vidéo.Leur parcours sur le marché du jeu vidéo a commencé au début des années 1980 lorsque, dans un marché déjà saturé de copies clones de l'Atari 2600, ils ont conclu un accord avec la firme américaine pour licencier la console et la lancer officiellement dans le pays.Comme vous le découvrirez ci-dessous, la relation de l'industrie brésilienne du jeu vidéo avec les consoles clones et le piratage fait partie de son histoire, mais si quelque chose peut être reconnu dans le Gradiente de cette époque, c'est qu'ils avaient l'intention d'essayer de faire les choses bien. .Les années passent et l'entreprise est suffisamment satisfaite d'Atari pour continuer à travailler ensemble sur la fabrication et le lancement de l'Atari 7800 au Brésil, mais deux événements clés obligent l'entreprise à repenser sa stratégie.D'un côté, il y a le rival Tectoy qui, avec une fabuleuse campagne marketing, déferle sur le marché grâce à la distribution du Master System de SEGA au Brésil. D'un autre côté, une visite au CES américain ébranle la confiance des réalisateurs de Gradiente en Atari : la NES de Nintendo vise à être le cheval de bataille de la guerre des consoles à venir.La NES de GradianteConscients qu'en suivant le chemin d'Atari ils n'iront nulle part, à Gradiente ils décident de contacter Nintendo pour tenter de distribuer leur console sur le sol brésilien, mais les Japonais ne sont pas disposés à entrer sur un marché fortement marqué par le piratage.Ni petits ni paresseux, les Brésiliens mettent la main sur quelques NES qu'ils désossent pour créer leur propre modèle. Après avoir réussi leur tentative de fabriquer une version alternative compatible avec leurs téléviseurs, les dirigeants se sont rendus au Japon avec leur invention et ont montré aux patrons de Nintendo comment ils ont réussi à créer une machine capable de déplacer leurs jeux en couleur sur un téléviseur PAL-M.Malheureusement pour eux - et heureusement pour le développement de cette histoire - Nintendo a refusé de soutenir le mouvement et les Brésiliens rentrent chez eux les mains vides. Eh bien, presque vide, car ils ont en fait un produit qui alimente les jeux NES en utilisant une technologie propriétaire, ils n'ont donc pas vraiment besoin du grand N pour le distribuer.Dit et fait. Ils peaufinent leurs usines, reprennent le boitier qui devait servir à construire l'Atari 7800, copient le design de la manette de Megadrive, le canon léger Master System, et "bientôt !" Gradiente a désormais sa propre NES : la Phantom Système. .Manaus, capitale de la fabrication électroniqueLoin d'être laissé seul dans le système et d'embrasser le piratage comme le reste des consoles clones, Gradiente est allé plus loin pour vendre officiellement les jeux. Elle a contacté les grands distributeurs et licenciés aux États-Unis et a conclu un accord pour fabriquer et distribuer ses jeux au Brésil avec ses propres moules.À ce stade, vous vous demandez probablement quel besoin une superentreprise nord-américaine ou japonaise doit avoir avec des entreprises brésiliennes pour y vendre leurs jeux et gadgets, mais la clé réside dans l'économie interne du pays.Les accords de distribution étrangers et les taxes au Brésil étaient incroyablement chers, donc le seul moyen d'y arriver était de passer par la zone de libre-échange de Manaus. Une région avec des avantages fiscaux spécifiques qui ont éliminé les taxes à l'exportation et, plus important encore, les taxes à l'importation tant que les entreprises de la région agissaient en tant qu'assembleurs.Sur la théorie de la création d'emplois dans la région et la déforestation illégale de l'Amazonie qui a suivi, il y a beaucoup de tissu à couper, mais c'est une histoire pour un autre jour et demi. La clé de ce qui va arriver est que, si vous vouliez votre produit électronique au Brésil, la meilleure chose à faire pour ne pas avoir à gonfler les prix était de passer par cet anneau.Les rouages ​​légaux de la NES brésilienneEn bref, nous avons un système fantôme qui, bien qu'il soit une NES, n'en est pas vraiment une, et qui utilise des jeux NES, mais d'une certaine manière, ils ne le sont pas. Pas au niveau juridique, bien sûr. Et c'est précisément le mur contre lequel Nintendo s'est heurté. Ils ne pouvaient signaler personne car ils ne vendaient pas leur console sans autorisation et ne faisaient pas la même chose avec leurs jeux.Comme Nintendo n'a pas commercialisé la NES au Brésil, la console de Gradiente était la machine d'origine à des fins légales, et comme la technologie qui a rendu la NES possible n'y était pas brevetée, Gradiente a tordu la boucle et breveté le système Phantom.Le scénario le plus épique de cette histoire a non seulement garanti à Gradiente qu'il pouvait continuer à vendre sa machine sans problème, mais a également obligé Nintendo à demander la permission s'il décidait un jour d'y distribuer officiellement sa NES.Le seul mais était que, malgré tous les flips légaux de Gradiente, les jeux NES les plus mythiques comme Super Mario Bros, The Legend of Zelda ou Metroid étaient toujours hors de l'équation car ils venaient de Nintendo. Les utilisateurs de Phantom System devaient s'emparer d'adaptateurs et de copies piratées pour pouvoir les lire. De plus, le Master System a continué à se vendre à la pelle.L'héritage de GradienteFace à ce mouvement, Nintendo n'a eu d'autre choix que de se tordre le bras. Il a conclu un accord avec Gradiente pour arrêter la distribution du système Phantom et a chargé l'entreprise de fabriquer ses consoles et jeux pour distribution au Brésil et, plus tard, également dans d'autres pays tels que les États-Unis.Gradiente est devenue la première entreprise en dehors du Japon à fabriquer des produits Nintendo, mais cela a également entraîné la nécessité de payer des licences pour rendre ses produits plus chers, ce qui a entraîné des prix moins compétitifs et un tapis rouge pour Tectoy et son alliance avec SEGA.Playtronic, la filiale de Gradiente créée pour une telle entreprise, finirait par fabriquer les SNES, NES, Game Boy, Virtual Boy et Nintendo 64 brésiliens, s'impliquant même dans la traduction portugaise de plusieurs jeux, mais contrairement à ce qui s'est passé dans le reste du globe. , personne n'a pu arrêter l'avancée insensée de SEGA.Et donc, ainsi né de presque rien et tenant tête à l'une des plus grandes entreprises de l'industrie, le système Phantom de Gradiente s'est taillé une place dans l'histoire du jeu vidéo, et l'entreprise qui lui a donné vie a gagné notre plus grand respect. perdant dans cette histoire.