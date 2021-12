Nintendo DS qui génére le plus la nostalgie des joueurs selon un sondage auprès des joueurs anglais.Nintendo DS est la console portable la plus réussie de la société japonaise au point qu'aujourd'hui aucun autre système n'a réussi à arracher sa position de deuxième console la plus vendue de l'histoire. Le double écran, ainsi que son design compact, l'inclusion du stylet pour l'écran inférieur ou son catalogue infini et varié de jeux ont été des facteurs qui ont grandement influencé la popularité de DS, qui est encore à ce jour une console tant attendue. par la communauté des joueurs. A tel point qu'un récent sondage réalisé par Hyperoptic (via Nintendo Life) a rapporté que les gamers souhaiteraient un retour moderne sur DS et que c'est la console qui génère le plus de nostalgie.« Quelle serait votre préférence pour voir le retour moderne d'une console classique ? » Cette question a été posée à un total de 1000 joueurs britanniques dans une récente étude Hyperoptic qui cherchait à déterminer quelle console a la valeur nostalgique la plus élevée parmi les joueurs. L'ordinateur portable de Nintendo arrive en tête des résultats avec 61 % des voix, suivi de la première PlayStation de Sony avec 60,6 % et de la PlayStation 2, la console domestique la plus vendue de l'histoire, à la troisième place avec 57,9 %. En revanche, à la quatrième place on retrouve Sega Mega Drive très suivi par la Nintendo Game Boy.Critiques de consoles classiques et remakes de jeuxIl est curieux de voir certaines consoles telles que la PlayStation originale ou la Sega Mega Drive étant donné que les deux ont reçu une révision miniature ces dernières années, même s'il convient de noter que la PlayStation Classic a été considérablement moins bien reçue que la Mega Drive Mini pour avoir inclus peu de titres entre autres aspects. . D'un autre côté, nous ne sommes pas surpris de voir PlayStation 2 sur la liste étant donné la popularité de la console et le nombre de fans qu'elle continue d'avoir aujourd'hui, alors que si vous êtes dans le groupe des nostalgiques de Game Boy, vous pourriez avoir de la chance maintenant. . que certains jeux de leur catalogue peuvent apparaître dans le Switch Online Expansion Pack.En plus de la console qui mériterait un retour de style moderne, l'enquête a également demandé aux joueurs de choisir un titre classique qui mériterait un remake moderne. Fait intéressant, l'original Sega Mega Drive Sonic the Hedgehog est premier sur la liste avec un surprenant 38% des votes, tandis que Super Mario Kart 64 est deuxième avec 33,4% et d'autres classiques intemporels comme Space Invaders ou Tetris se classe troisième et quatrième avec 28,3% et 25,8 % respectivement.Ne pas oublier qu'elle possède la meilleur adpatation de DBZ en jeux videos