Je sollicite votre aide car j'ai besoin, pour mes apprenants, d'un logiciel gratuit de montage vidéo assez simple et intuitif d'utilisation.J'ai besoin qu'il permette de mettre du son, du texte et des transitions de base.J'aimerais que l'exportation en plusieurs formats soit disponible et qu'il ne soit pas contraignant dans l'ouverture des fichiers vidéos.Merci d'avance pour vos conseils