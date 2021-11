Au milieu de la farandole de DLC qui a accompagné la venue du nouveau bébé d'Atlus, il y en a un qui sortait clairement du lot.nous entraîne dans une quête annexe sur toute la longueur de l'aventure et nous permet d'affronter, ainsi que de fusionner, les emblématiques Maudits d'SMTIII Nocturne. À son terme, vous devrez bien évidemment vous mesurer au protagoniste lui même : le fameux Mi-démon et sa horde d'allier.Jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait encore réussi à le vaincre en mode difficile. Mais ça y est, c'est enfin chose faite. Il est finalement tombé de la main de BuffMaister, un vidéaste spécialisé dans la création de contenu autour de la saga Megaten.Si vous voulez voir ça, je vous laisse ici la vidéo de l'épique duel de prêt d'une heure :Une des clés du combat est d'éviter Gaea rage, une attaque qui décimera d'un coup l'intégralité de votre groupe. Le mi-démon la déclenche si vous utilisez une compétence de renvoi de dégât ou si vous prenez trop de tours pour tuer un de ses démons. Une technique pour vous donner un peu plus de temps est de profiter du fait qu'il a tendance à attaquer un démon que vous venez de faire entrer. Donc si vous en changez régulièrement, et si vous faites en sorte que celui qui rentre absorbe/renvoi les dégâts physiques, il est alors possible de grignoter nombre des rounds de votre adversaire.Mais, n'étant pas encore arrivé jusque là, je ne connais pas vraiment les détails des patterns et des tactiques, prenez donc tout ça avec un grain de sel.