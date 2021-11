Salut !Ça y est, il est là ! Enfin presque !Les chanceux, comme moi, ont pu tester un peu la bête Elden Ring, et j'en profite pour vous livrer mes impressions vidéos, avec mon gameplay !Vous avez pu y jouer aussi ?Qu'est-ce que vous avez pensé de vos premières heures sur le jeu ?Hype ? Pas hype ?L'OW vous fait toujours peur ?

posted the 11/12/2021 at 09:06 PM by sephrius