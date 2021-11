c'est ce que prétend le site xboxygenParmi les titres de cette fin d’année, Halo Infinite est surement l’un des plus attendus par les joueurs Xbox. La licence phare de Microsoft s’apprête à faire son grand retour le 8 décembre prochain, mais il se pourrait bien que son mode multijoueur se laisse approcher quelques semaines plus tôt. On vous explique pourquoiAlors que la date de sortie du jeu est prévue pour le 8 décembre, le mode multijoueur de Halo Infinite pourrait bien débarquer plus tôt, et dès ce lundi 15 novembre, le même jour que la conférence Xbox des 20 ans.Avant l’E3, nos sources nous indiquaient que la première saison du jeu serait dédiée à Reach et que les bots seraient présents dans le mode multijoueurs. Des informations qui se sont confirmées par la suite.Aujourd’hui, nos sources nous indiquent bien que la saison 1 de Halo Infinite, appelée Heroes of Reach, est actuellement listée au 15 novembre 2021 chez les développeurs de 343 Industries. Et nous avons également eu accès au planning qui permettra de débloquer l’armure Core Yoroi, celle qui ressemble à un samurai.Semaine 1 du 23 novembre au 29 novembreSemaine 2 du 4 janvier au 10 janvierSemaine 3 du 1er février au 7 févrierPour le moment, l’information n’est pas encore officielle et il conviendra de garder les pincettes de rigueur puisque les plans peuvent encore changer d’ici là, mais tout porte à croire que le mode multijoueur de Halo Infinite sortira bien ce lundi 15 novembre. De son coté, le compte halodotapi semble également aller dans ce sens.