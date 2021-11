C'est la folle rumeur du moment, 2Ksports (NBA2K etc.) serait en négotiations pour récupérer la licence FIFA suite à l'embrouille entre EA et l'instance dirigeante du foot.ça donne de gros espoirs quand on connait la qualité en terme de simu des NBA 2K mais en même temps on peut aussi être inquiets quand on voit comment l'éditeur se troue sur les jeux de catch WWE 2K, mais on attendons déjà que la rumeur se confirme avant de penser à la suite.