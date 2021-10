A la manière d'un Nobuo Uematsu en son temps (post Final fantasy X/XI), le compositeur Shôji Meguro devient freelance de façon à élargir les univers sur lesquels il va travailler mais aussi (et surtout) réaliser son vieux rêve : bosser sur son propre jeu.Apparemment le bougre s'amusait depuis quelques années à réaliser son propre jeu sur son temps libre.On lui souhaite autant de réussite que pourMaken X,, Shin Megami Tensei : Digital Devil Saga ou encore Shin Megami Tensei : Strange Journey. Excusez du peu !Impliqué dans la franchise Persona depuis ses débuts, Shôji Meguro a même occupé exceptionnellement le poste de réalisateur sur le remake PSP de Persona ainsi que suret Persona 2 : Eternal Punishment.

posted the 10/27/2021 at 12:51 PM by obi69