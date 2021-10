Collectionneur de trophées

Récupérez tous les trophées dans Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles.

Positif:

Négatif:

Ma conclusion

est donc mon 8ème platine sur Playstation 5 (8 platines pour 8 jeux), en voici mon avis rapide sur le nouveau né d'un de mes studios favoris: Cyberconnect2.Fini la franchise Naruto (pour l'instant) Cyberconnect2 s'attaque à la franchise à succès Demon Slayer, basé sur la saison 1 de l'anime et le 1er film le jeu est court mais très fidèle en tout point, je vais résumé très rapidement entre les points positifs et négatifs afin de ne pas perdre trop de monde en route. (pour les intéressés qui doutent encore)- Le prix (39,99e sur Playstation 5)- Ultra fidèle à l'anime- Musique de l'anime- Les derniers boss battle- Gameplay identique à la franchise des Storm- Contenu honorable vu la période du manga traitée- Le futur contenu "gratuit"- Pas de vibration! (incompréhensible)- Mode histoire vieillot (je parle des parties 3D)- Histoire forcément courte (7/8h maximum)- Manque d'une fonction "permutation" pour équilibré totalement le versus- Les trophées qui s'enchainent en 5 minutes: SI on accepte que le jeu soit basé uniquement sur la saison 1 de l'anime et le film, qu'il s'agit de la future licence a pognon pour Cyberconnect2 et un petit prix alors aucune raison de fuir l'achat en tant que fan! Un plaisir de pouvoir contrôler Tanjiro, Inosuke&Co dans des combats sauce CC2, avec un contenu pas forcément rachitique aux vues de la période adaptée. J'ai pris du plaisir en tout cas, surtout avec les musiques de l'anime (le thème d'Inosuke, Zenitsu et Kyōjurō), un bon petit jeu bien sympathique! Et "nom d'une rondelle de saucisson" je vais tout casser sur le online!