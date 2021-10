Dans une présentation vidéo au DC FanDome 2021, les producteurs exécutifs Bruce Timm, JJ Abrams et Matt Reeves, ainsi que le coproducteur James Tucker, ont expliqué leur vision de la série. Timm, qui a co-créé Batman : The Animated Series la série culte a donné une vision clair de ce qu'il veut faire.Timm : « Il y avait certaines limitations sur ce que nous pouvions faire en termes de contenu adulte ; en termes de violence et de thèmes adultes. »Mon idée est de dire : 'OK, on est de nouveau en 1990, je peux faire ce que je veux cette fois, et j'ai JJ et Matt pour me soutenir'. »Abrams a ajouté que Caped Crusader, « est vraiment une histoire psychologique incroyablement complexe sur quelqu'un qui, d'une certaine manière, a besoin d'être racheté - et c'est un peu le sujet de cette première saison. »A son tour Matt Reeves nous révèle quelques petits détail intéressant : « Il n'y a pas de Justice League. Elle n'existe pas. Il n'y a pas d'autres super-héros. C'est Batman. Vous regardez cette figure solitaire nager dans le cloaque de Gotham. C'est Batman, seul. » et Tucker poursuit en disant « Nous commençons avant que Batman ait gagné leur confiance, et qu'ils aient gagné la confiance de Batman, donc il n'y a rien de présumé. Nous ne savons pas que le commissaire Gordon sera l'allié de Batman [...] Rien n'est présumé dans cette série en ce qui concerne ce que nous avons l'habitude de voir dans le monde de Batman. »Tous ça est très intéressant j'ai hâte d'en savoir un peu plus et voir ça en trailer.