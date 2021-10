Microsoft

Après m'être réconcilié avec la série grâce à l'excellent Gears 5, j'attendais de pouvoir me faire l’extension qui allait avec afin de replonger dans le monde des brutasse de 350kg. Petit essai de Gamepass et zou j'en ai profité pour la choper !! C'est parti pour du massacre de Locuste.+ Bon dieu que c'est beau ... je ne suis que sur One X (je n'imagine pas la baffe sur Series X) mais déjà ça claque la rétine !! Chaque recoin de l'image est un bonheur visuel.+ La patte Gears qui fonctionne toujours quand elle est bien utilisée (en gros l'inverse de Gears 4).+ Toujours ce feeling dans l'action et la façon de l'appréhender.+ Les animations toujours aussi folles, que ce soit les personnages ou les décors !! La végétation remue de partout, les plantes se ferment quand on s'approche, les "oiseaux" qui s'envolent ...+ On est pas dans le DLC fait à la va vite, il y a du taff derrière et une bonne durée de vie.+ Les persos toujours aussi excellents, avec cet humour vulgaire propre à la série.+ La DA vraiment top et identitaire. Contrairement à beaucoup de jeux, une forêt dans Gears (pour ne citer que ça) s'identifie au premier coup d’œil, idem pour les bâtiments !! Et ce passage dans le village au pied du volcan ... sans oublier l'incroyable niveau de fin niveau panoramas !!+ Toujours ces musiques fabuleuses, militaro/glauques !! C'est puissant !!+ L'ambiance sonore elle aussi excellente. Les bruitages de la faune, des matériaux, ... ça participe méchamment à l'ambiance.- Malgré la gifle technique, il y a quand mêmes quelques détails en retrait (une partie de la végétation seulement bouge sur notre passage, certains rochers cubiques, l'eau manque encore de relief, ...)- Les persos sont bien accrocheurs, certes, mais on peut regretter une trop grande proximité avec ceux déjà connus, donnant une petite sensation de copié collé pour certains !!- Certains détails ne sont pas fluides !! Par exemple les éclaboussures de lave quand on regarde à certains endroits semblent ramer légèrement en raison d'une fréquence d'animation plus faible.- Quelques bugs nous obligeant à relancer le point de contrôle, voir parfois le niveau entier !! C'est un peu chiant quand même !!Petit retour à l'ancienne pour le côté plus linéaire, Hivebuster n'en garde pas moins les qualité de Gears 5 avec sa nervosité, son gameplay lourd, sa réalisation de fou furieux, et son ambiance toujours aussi géniale en plus d'être plus long que certains jeux entiers qui sortent actuellement. J'ai passé un excellent moment dessus, et ça donne vraiment envie de voir ce que The Coalition va être capable de concocter avec l'UE5 sur la Series X !!