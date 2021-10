Collection

Bonjour à tous, en guise d'ébauche pour l'ouverture de ce blog, je souhaitais présenter mon édition collector de Metroid Dread.Un superbe collector généreux et de qualité quand on constate le contenu offert, à un prix relativement "raisonnable".Le jeu, en lui même, que je suis en train de déguster comme il se doit, à l'image du collector, une petite pépite que je conseille ++. Un vrai nouveau jeu Switch, ça fait plaisir et ça change des resmastered qui sévissent sur cette console.Pour les personnes ayant raté les précommandes (l'édition a été très vite sold out...) j'ai pu constater que certaines enseignes, notamment Fnac et Micromania, ont remis en vente quelques éditions, restez à l'affût!