Plus de la moitié du temps sera consacrée à se balader dans les villes pour parler aux habitants, apprendre à les connaître, avec bien sûr la trame principale qui refera surface de temps en temps. Au cœur de cette histoire, le héros taciturne John, ainsi que la jeune et pétillante Sam, qui est vraiment un des personnages les plus attachants que j'ai pu voir depuis très longtemps dans le monde du jeu vidéo, sa naïveté d'enfant étant très touchante.

Il y a bien sûr des donjons : pas très original, mais ça reste efficace. Le système de combat manque cependant de profondeur et bourriner le pad suffira. Le plus gros défaut du jeu reste sa durée de vie : 20h pour en venir à bout.

On sent que le jeu veut faire plaisir, certains chapitres n'en finissent pas et la seconde moitié du jeu est moins inspirée. Eastward n'est pas parfait, et il faut savoir où on met les pieds, mais il a un cœur gros comme ça, avec en plus un excellent final !