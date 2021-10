J'ai découvert ce jeu grâce à Guiguif (merciAlors franchement c'est très bon jeu d'action/plateforme, avec un personnage maniable dont le gameplay est certes basique mais efficace en gros c'est un mix entre Megaman pour l'agilité du perso et Castlevania, son arme étant un fouet électrique.La feature des grappins est sympa mais à part pour 2 ou 3 passages dans le jeu, elle n'est pas si bien exploitée que cela pour au final être anecdotique.Techniquement la 2d est magnifique (aller voir le trailer pour vous en convaincre), le jeu en met clairement plein la vue sur ce point, c'est du niveau d'un jeu 32 bits de l'époque: décors hyper détaillés, parallaxes, déformations, zooms, effets de transparence à foison etc...Les dév de chez Tribute ne sont clairement pas des manchots, le souci c'est qu'avec un tel niveau d'excellence on en demande toujours plus et malheureusement on reste sur sa faim, la durée de vie étant limitée...Côté musique c'est tout bonnement excellent aussi, on retrouve l'inspiration des musiques des années 90 /2000 typique de ces jeux là avec de gros influences comme Megaman X4 par exemple.En tout cas preuve qu'ils sont efficaces c'est que les thèmes restent en tête après y avoir joué.Un bémol concernant les boss qui sont sympas mais pas exceptionnels, le boss final dans sa dernière phase est un peu overcheaté (surtout à partir du mode difficile) mais surtout le jeu est bien trop court car il y a uniquement 5 niveaux.Paradoxalement les niveaux restent plutôt longs et variés dans les situations qu'ils proposent (un peu de shoot em up, une partie en bateau, l'éternel passage dans l'ascenseur conduisant au boss final etc...) ce qui est certain c'est qu'on ne s'ennuie pas un seul instant et c'est bien là le problème en fait car ça passe tellement bien qu'on est frustré d'arriver si vite à la fin du jeu.J'ai pris énormément de plaisir à jouer à Steel Assault mais le plaisir fut donc très court car il ne faut environ que 45 minutes pour le terminer.Avec 1 ou 2 niveaux de plus le titre aurait été exceptionnel.La fin sous entend une suite, j'espère que celle-ci sera plus conséquente niveau durée de vie et avec des boss un peu plus élaborés.Wait and see...Ma note: 7/10