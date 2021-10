Asuna

Le 6ème étant celui de Scarlet Nexus, aujourd'hui un petit nouveau avec l'obtention du trophée:de:en environ 58 heures de jeu. (Je poursuit mon 100% de taux de platine sur Playstation 5, pour le moment)C'est le premier "Tales of" que je termine car enfin j'ai pu accrocher à la franchise, les personnages étaient très intéressants (même si je trouve que la 2ème partie de l'histoire avance un petit peu vite pour ce qu'elle propose), le gameplay excellent, bien nerveux, aucun lag, simple et clair. Vraiment une très bonne surprise sur le contenu! Je m'attendais à moins que ça pour le coup, une belle surprise, surtout le "endgame": Nice!Visuellement très réussi, un petit peu de "clipping" mais rien de dramatique (surtout que me concernant c'est clairement pas ça qui va me déranger), pas mal d'équipements/tenues/armes pour les personnages, un crafting pas trop chiant (c'est bien), ni trop de farm inutile. Une soixantaine d'heure pour en voir le bout je trouve ça réellement satisfaisant comme durée de vie, maintenant j'attends le DLC de fin de semaine pour combattre:etde! (même si le prix est féroce pour le contenu dévoilé...): Un excellent jeu ! Dans le style (sur la Playstation 5) je préfère toujoursmais j'ai passé un excellent moment dessus, le jeu possède une quantité de points positifs (inutile de revenir dessus, suffit de voir les test), une durée de vie confortable, un contenu intéressant, bref je recommande! J'espère que le prochainsera dans la même lignée.(jeu Cyberconnect2, le platine ne sera pas difficile à obtenir avec certitude).