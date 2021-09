Piochant parmi les plus grands du genre, Tormented Souls n'évite pas quelques clins d’œil appuyés, mais n'en n'oublie pas d'être son propre jeu, et va distiller tout au long une ambiance vraiment pesante qui vous marquera. A faire pour tous les fans du genre.

Après avoir fini le jeu en environ 9h - 10h, les seules ombres au tableau sont des combats pas forcément trépidants, mais qui restent une vraie menace pour être pris au sérieux ; et une technique (modélisation des personnages ou encore le mixage sonore) qui laisse à désirer.

L'équipe met tout en œuvre pour retrouver le frisson de cette époque, avec des angles de caméra judicieusement placés, des points de sauvegarde manuels, un vrai travail sur l'ambiance, beaucoup d'allers-retours également pour résoudre des énigmes - qui sont d'ailleurs très nombreuses et bien plus corsées que n'importe quel autre Survival horror - ainsi qu'un level design ingénieux, avec des raccourcis nous facilitant la vie

Développé par la petite team Dual Effect (et co-développée par Abstract Digital), Tormented Souls nous plonge de nouveau dans les survival horror des années 90-2000, avec bien sûr Resident Evil et Silent Hill principalement en tête.

posted the 09/19/2021 at 03:54 PM by obi69