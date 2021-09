CONFIGURATION ULTRA : 4K/60 FPS



Système d'exploitation : Windows 10 64 bit, version

1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i9-10900K 3.70 GHz ou AMD

Ryzen 7 3800XT

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia RTX 3080 (10 Go) ou AMD

Radeon RX 6800 XT (16 Go)

DirectX 12

Stockage : 30 Go d’espace disque disponible (SSD)



CONFIGURATION RECOMMANDÉE : 1 080P / 60 FPS EN RÉGLAGES HAUTS



Système d'exploitation : Windows 10 64 bit, version 1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i7-9700K 3.60 GHz ou AMD Ryzen 7 2700X

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : Nvidia RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5700 (8 Go)

DirectX 12

Stockage : 30 Go d’espace disque disponible (SSD)



CONFIGURATION MINIMALE : 1 080P / 60 FPS AVEC RÉGLAGES BAS



Système d'exploitation : Windows 10 64 bit, version 1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i5-8400 2.80 GHz ou AMD Ryzen 5 1600

Mémoire : 12 Go

Carte graphique : Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)

DirectX 12

Stockage : 30 Go d’espace disque disponible (HDD)

Arkane vient de publier les configs pour la version PC de Deathloop, et le moins qu'on puisse dire il vous faudra une machine de guerre pour jouer en ultra 4k / 60 fps.