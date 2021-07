on le savait le jeu est censé tenir tres longtempset pour cela il semble bien que nous aurons droit a plusieurs campagne et pas "seulement" un suivi du multien effet halo waypoint parle de campagneS (au pluriel doncavec une premiere campagne intitulé "BECOME"qui sait ? ca sera sans doute l'occasion d’expérimenter (d'explorer d'autres genres/ambiances pour halo?),de raconter des histoires inedites avec différent protagonistes a incarner differents lieux a visiter.c'est tout ce que je souhaite parceque je sais qu'a l'inverse d'un sea of thieves que je suis juste de loin ce sera avec plaisir de revenir saigner regulierement le contenu proposer par 343.maintenant a voir si ces campages seront inclu dans le gamepass ultimate comme hivebusters (excellent) ou non.en tout cas a l'heure des campagnes FPS de 5h ,de l'abandon de mode solo parfois ,la propositon d'un packaging complet disposant d'un suivi sur toute ses composantes est encore une fois a saluer.

posted the 07/31/2021 at 04:24 AM by skuldleif