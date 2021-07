Bien aidé par un succès critique et commercial mérité, Streets of Rage 4 se voit doté d’un DLC qui ne propose certes aucun chapitre additionnel à l’histoire, mais complète utilement le contenu initial, en apportant tout d’abord 3 personnages supplémentaires (Max, Shiva et la nouvelle Estel) déjà présents comme boss, mais très demandés.

Le principal ajout consiste en un mode Survie, chose dont je ne suis généralement pas très fan, mais qui s’avère être ici très bien travaillé. Le but sera toujours de compléter les niveaux en tabassant tous les ennemis, mais a été ajouté une formule « rogue lite » qui rend chaque partie bien différente.

Face à des ennemis toujours plus nombreux et agressifs, vous gagnerez des améliorations au choix, mais les pièges changent également à chaque niveau, et vous pourriez même croiser tous les ennemis issus des 3 premiers SoR !

Avec ses nombreuses surprises et la possibilité de débloquer des armes ainsi que des nouveaux coups spéciaux pour tous vos personnages (y compris les combattants rétro), ce mode se révèle être très addictif. Pour un prix tout à fait raisonnable, ce DLC est vraiment un achat indispensable pour tous ceux qui ont apprécié SoR 4 !