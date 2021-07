J'avais oublié de les poster ceux-ci. Voici les trois derniers épisodes du fandub FFVII., c'est la troisième et dernière partie de l'Histoire de Cloud sur son passé avec Sephiroth.Pour, on commence la quête à travers le monde pour retrouver Sephiroth. Mais avant cela, il faudra parvenir à traverser les marais de Midgar gardé par le terrible Midgarsormr.Et enfin, pour, dernier épisode sorti à ce jour, le groupe se retrouve pris en embuscade par une mystérieuse ninja (ok, pas si mystérieuse, vous aurez tous compris qui c'était, hein ?)

Who likes this ?

posted the 07/05/2021 at 07:55 AM by mauvaisjoueur