L'anime de One Piece actuellement en plein début de raid d'Onigashima envoi du très bon (et du très lourd il y a 2 semaines) depuis quelques temps et... Je sens qu'on se dirige vers une adaptation qui restera à mon avis mémorable pour tout fan de One Piece ! La preview du prochain épisode montre un visuel d'une qualité excellente (encore mieux que les films du manga) avec un mise en scène vraiment sympa!L'ambiance qui en ressort "juste au début" de cette guerre annonce du méga lourd pour la suite, j'imagine déjà les gros combats être oufissime ! Nous verrons bien si c'est le cas ou pas! (Et j'espère qu'ils vont développer les petits combats ici et là qui sont légèrement survolés dans la version papier), votre avis!?